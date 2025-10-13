Назван объем экспорта продукции через таможни иранской провинции Бушер

БАКУ /Trend/ - Таможни провинции Бушер, расположенной на юге Ирана, заняли первое место среди 31 провинции по объему экспорта продукции за первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга инспектор Управления таможен провинции Бушер Али Сулеймани.

По его словам, за первые 6 месяцев через таможни провинции Бушер было экспортировано 15,5 млн тонн продукции на сумму 5,7 млрд долларов США.

Сулеймани сообщил, что через таможни провинции в основном экспортировались нефтехимическая продукция, газовый конденсат, цемент, различные виды рыбы, овощи и зелень.

Он отметил, что через таможни провинции было импортировано 349 тыс. тонн продукции на сумму 1,06 млрд долларов США.

"Основную часть импортируемых товаров составляли генераторы, оборудование для электростанций, различные виды тканей, рис, запчасти для легковых автомобилей, запчасти для мотоциклов, чай", - отметил он.

Следует добавить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые шесть месяцев составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ненефтяной экспорт незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6 процентов - по объему.

Импорт товаров в Иран за первые шесть месяцев составил около 18,8 миллиона тонн на сумму около 28,4 миллиарда долларов США. Импорт продукции снизился на 15% в стоимостном выражении и увеличился на 2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.