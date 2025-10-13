Хроника 44-дневной Отечественной войны: 12 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 12 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу "Haber Global".

- Территория Агдамского района подверглась обстрелу со стороны ВС Армении. Уничтожены командир и многочисленная живая сила врага.

- В результате разорвавшегося снаряда в селе Кенгерли Тертерского района был тяжело ранен и госпитализирован Бейляров Фирудин Кямал оглу (1970 г.р.)

- Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях азербайджанских войск.

- Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденного от оккупации села Сулейманлы Джебраильского района

- Число погибших в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны Армении достигло 10 человек