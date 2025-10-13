Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Спикер парламента Азербайджана прибыла в Пакистан с рабочим визитом (ФОТО)

Политика Материалы 13 октября 2025 09:15 (UTC +04:00)
Спикер парламента Азербайджана прибыла в Пакистан с рабочим визитом (ФОТО)
Фото: Милли Меджлис Азербайджанской Республики

БАКУ/Trend/ - Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Исламскую Республику Пакистан с рабочим визитом для участия в Третьей Трёхсторонней Встрече Спикеров Парламентов Азербайджан-Пакистан-Турция, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на парламент.

В международном аэропорту Исламабада спикера Милли Меджлиса встретили председатель Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов и другие официальные лица.

Спикер парламента Азербайджана прибыла в Пакистан с рабочим визитом (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана прибыла в Пакистан с рабочим визитом (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана прибыла в Пакистан с рабочим визитом (ФОТО)
Спикер парламента Азербайджана прибыла в Пакистан с рабочим визитом (ФОТО)
