Во Франции объявили новый состав правительства

БАКУ /Trend/ — 12 октября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил состав нового правительства, включающего 19 министров.
Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.
Состав нового правительства по ключевым должностям:
1. Лоран Нюньес — министр внутренних дел
2. Катрин Вотрен — министр вооружённых сил и дел ветеранов
3. Жан-Пьер Фаранду — министр труда и солидарности
4. Моник Барбю — министр экологического перехода, биоразнообразия и международных переговоров по климату и природе
5. Жеральд Дарманен — министр юстиции
6. Ролан Лескюр — министр экономики, финансов и промышленного, энергетического и цифрового суверенитета
7. Серж Папен — министр малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности
8. Анни Женевар — министр сельского хозяйства, продовольствия и продовольственного суверенитета
9. Эдуар Жеффре — министр национального образования
10. Жан-Ноэль Барро — министр Европы и иностранных дел
11. Рашида Дати — министр культуры
12. Стефани Рист — министр здравоохранения, семьи, автономии и дел людей с ограниченными возможностями
13. Наима Мутчу — министр по делам заморских территорий
14. Франсуаз Гатель — министр территориального планирования и децентрализации
15. Амели де Моншален — министр государственной службы и публичных счетов
16. Филипп Батист — министр высшего образования, научных исследований и космоса
17. Марина Феррари — министр спорта, молодежи и общественной жизни
18. Филипп Табаро — министр транспорта
19. Венсан Жанбрюн — министр города и жилищной политики