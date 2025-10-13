Во Франции объявили новый состав правительства

БАКУ /Trend/ — 12 октября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил состав нового правительства, включающего 19 министров.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Состав нового правительства по ключевым должностям:

1. Лоран Нюньес — министр внутренних дел

2. Катрин Вотрен — министр вооружённых сил и дел ветеранов

3. Жан-Пьер Фаранду — министр труда и солидарности

4. Моник Барбю — министр экологического перехода, биоразнообразия и международных переговоров по климату и природе

5. Жеральд Дарманен — министр юстиции

6. Ролан Лескюр — министр экономики, финансов и промышленного, энергетического и цифрового суверенитета

7. Серж Папен — министр малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности

8. Анни Женевар — министр сельского хозяйства, продовольствия и продовольственного суверенитета

9. Эдуар Жеффре — министр национального образования

10. Жан-Ноэль Барро — министр Европы и иностранных дел

11. Рашида Дати — министр культуры

12. Стефани Рист — министр здравоохранения, семьи, автономии и дел людей с ограниченными возможностями

13. Наима Мутчу — министр по делам заморских территорий

14. Франсуаз Гатель — министр территориального планирования и децентрализации

15. Амели де Моншален — министр государственной службы и публичных счетов

16. Филипп Батист — министр высшего образования, научных исследований и космоса

17. Марина Феррари — министр спорта, молодежи и общественной жизни

18. Филипп Табаро — министр транспорта

19. Венсан Жанбрюн — министр города и жилищной политики