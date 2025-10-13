Китайские компании готовы инвестировать в добычу полезных ископаемых в Узбекистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан прошла встреча заместителя министра Ильзата Касымова с делегацией Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители крупных промышленных компаний — Jinchuan Group, Baide Chemical и Shandong Junan Ecological Agriculture Technology, сообщили в министерстве, передает Trend.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в области добычи и глубокой переработки полезных ископаемых в Сурхандарьинской области, а также вопросы внедрения передовых технологий и привлечения инвестиций для развития соответствующей инфраструктуры.

По результатам встречи стороны договорились организовать рабочую поездку на потенциальные проектные площадки для их предварительного изучения и подготовки совместной “дорожной карты” дальнейшего взаимодействия.

Компания Jinchuan Group является одной из крупнейших корпораций Китая, входящей в топ-500 национальных предприятий. Конгломерат специализируется на добыче и переработке цветных и редкоземельных металлов, занимая третье место в мире по производству никеля и четвёртое по выпуску кобальта.