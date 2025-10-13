Обнародовано количество платежных карт в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец августа количество платежных карт, находящихся в обращении через системы банков и "Азерпочт", увеличилось на 216 тысяч по сравнению с прошлым месяцем и составило 21 миллион 129 тысяч единиц.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 14%. При этом количество дебетовых карт увеличилось на 17%, а кредитных — сократилось на 7%.

Отмечается, что рост числа платежных карт положительно сказался на объёме безналичных платежей. Так, за месяц объём безналичных операций внутри страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20%. В августе 2025 года объём внутренних безналичных платежей с использованием карт составил 8,172 миллиона манатов. Из этой суммы 7,153 миллиона манатов пришлось на электронную торговлю, 1,015 миллиона манатов — на POS-терминалы, а 4 миллиона манатов — на терминалы самообслуживания и банкоматы.

С начала года объём безналичных внутренних операций с использованием карт составил 67,3% всех внутренних операций с картами.

Отмечается, что в сетях обслуживания платежей банков и "Азерпочт" по сравнению с концом августа прошлого года количество банкоматов увеличилось на 8,3%, а количество POS-терминалов — на 50,7%.