Назван объем экспорта продукции через таможни одной из северо-западных иранских провинций

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) через таможни провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, продукция экспортировалась в основном в Ирак, Турцию, ОАЭ, Армению и Афганистан.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга руководитель Управления таможен провинции Западный Азербайджан Ирана Халид Джангджу.

По его словам, за первые 6 месяцев через таможни провинции Западный Азербайджан было экспортировано товаров на сумму около 2,8 млрд долларов США. Экспорт товаров увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отметил, что за первые 6 месяцев через провинцию было провезено транзитом в общей сложности 2,4 млн тонн грузов.

Согласно статистике Таможенного управления Ирана, за первые шесть месяцев этого года объем экспорта ненефтяных товаров из Ирана составил 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ненефтяного экспорта незначительно увеличился в стоимостном выражении и на 6 процентов - по объему.