Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на международном турнире (ФОТО)

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на международном турнире

Общество Материалы 12 октября 2025 22:19 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Завершился Открытый турнир Азии по дзюдо, проходивший в казахстанском городе Актау.

Как передает Trend, в последний день соревнований в число призеров вошли еще 4 спортсмена сборной Азербайджана.

В финальном поединке в весовой категории до 70 кг среди женщин встретились представительницы сборной Азербайджана. Судаба Агаева завоевала золотую медаль, а Айтадж Гардашханлы – серебряную.

Гюнель Гасанли, выступавшая в весовой категории до 78 кг, также завоевала серебряную медаль. В соревновании среди мужчин Эльмар Гасымов (до 100 кг) завершил турнир с бронзовой медалью.

Напомним, что в предыдущий день соревнований Тофиг Мамедов (60 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) завоевали "золото", Гусейн Аллахъяров (60 кг) и Ульвия Байрамова (57 кг) – "серебро", а Эльшан Асадов (66 кг) и Ибрагим Алиев (73 кг) – "бронзу".

Таким образом, сборная Азербайджана, завоевавшая в общей сложности 10 медалей, в том числе 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые, заняла третье место в общем зачете.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 10 медалей на международном турнире
