Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 октября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9755 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0406 маната, 100 российских рублей - 2,0799 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9755
|AUD
|1,1087
|BYN
|0,5592
|BGN
|1,0094
|AED
|0,4628
|KRW
|0,119
|CZK
|0,0811
|CNY
|0,2384
|DKK
|0,2645
|GEL
|0,6273
|HKD
|0,2186
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2706
|SEK
|0,179
|CHF
|2,1219
|ILS
|0,5191
|CAD
|1,2148
|KWD
|5,5417
|KZT
|0,3166
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,504
|MDL
|0,1002
|NOK
|0,1684
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6034
|PLN
|0,4636
|RON
|0,3879
|RUB
|2,0799
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3111
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3125
|TRY
|0,0406
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0408
|JPY
|1,1191
|NZD
|0,9755