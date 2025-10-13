Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 октября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.