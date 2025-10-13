Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 октября

Экономика Материалы 13 октября 2025 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 октября

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 октября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9755 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0406 маната, 100 российских рублей - 2,0799 маната.
Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9755
AUD 1,1087
BYN 0,5592
BGN 1,0094
AED 0,4628
KRW 0,119
CZK 0,0811
CNY 0,2384
DKK 0,2645
GEL 0,6273
HKD 0,2186
INR 0,0192
GBP 2,2706
SEK 0,179
CHF 2,1219
ILS 0,5191
CAD 1,2148
KWD 5,5417
KZT 0,3166
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,504
MDL 0,1002
NOK 0,1684
UZS 0,014
PKR 0,6034
PLN 0,4636
RON 0,3879
RUB 2,0799
RSD 0,0169
SGD 1,3111
SAR 0,4532
xdr 2,3125
TRY 0,0406
TMT 0,4857
UAH 0,0408
JPY 1,1191
NZD 0,9755
