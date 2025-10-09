Узбекистан намерен продвигать концепцию открытого рынка в СНГ - к саммиту в Душанбе

БАКУ /Trend/ - 10 октября в Душанбе состоится заседание Совета глав государств Содружества независимых государств, которое станет важным событием в региональной политике. В условиях меняющейся международной обстановки саммит СНГ рассматривается как возможность для укрепления партнерства и выработки новых инициатив. На фоне этих процессов особое внимание привлекает Узбекистан - страна, которая в последние годы превратилась в один из главных источников практических инициатив, направленных на повышение эффективности сотрудничества внутри Содружества.

Ташкент занимает активную позицию по всем ключевым направлениям взаимодействия - от торговли и инвестиций до транспорта и гуманитарного обмена. Узбекистан выступает за формирование альтернативных торгово-логистических маршрутов, создание коротких и более эффективных цепочек добавленной стоимости, максимальное использование потенциала взаимодополняемых экономик стран СНГ и активное стимулирование бизнес-контактов. Такой подход отражает общий курс страны на открытость и взаимную выгоду, а также стремление укрепить устойчивость региональной экономики в условиях глобальных изменений.

Благодаря политике, направленной на углубление интеграции, за последние пять лет товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился почти вдвое и в 2024 году превысил 23 миллиарда долларов. Это результат масштабной работы по развитию кооперации, особенно в сферах машиностроения, энергетики, химической промышленности, фармацевтики и текстиля. Для стимулирования межрегиональной торговли в стране функционируют более 130 особых экономических зон, создаются зоны приграничной торговли, а между государствами СНГ действует около 6 000 двусторонних соглашений регионального значения. Все это способствует не только росту торговли, но и формированию устойчивых производственных цепочек внутри региона.

На предстоящем заседании в Душанбе Узбекистан, как ожидается, вновь подчеркнет важность устранения барьеров во взаимной торговле. Ташкент последовательно выступает за полную отмену существующих изъятий из режима свободной торговли, что позволит создать равные условия для производителей, повысить прозрачность экспортных процедур и укрепить взаимное доверие.

“Необходимо принять действенные меры по скорейшему устранению барьеров во взаимной торговле. Мы много говорили на эту тему. Пришло время практических действий. Узбекистан готов пойти на полную отмену имеющихся изъятий из режима свободной торговли в рамках СНГ”, - заявил Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств СНГ в 2022 году.

Ключевым направлением, в котором Узбекистан играет ведущую роль, остается развитие транспортно-логистической взаимосвязанности.

Ташкент продвигает идею превращения СНГ в связующее звено между Европой, Ближним Востоком и Южной Азией. В этом контексте особое внимание уделяется реализации стратегических инфраструктурных проектов — железных дорог «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», которые способны коренным образом изменить карту транзитных маршрутов региона.

Железнодорожная линия Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которая соединит Восточную и Центральную Азию с выходом к Южной, станет кратчайшим сухопутным маршрутом из Китая в Центральную и Южную Азию через Трансафганский коридор. По прогнозам, ежегодный транзит грузов по этой магистрали принесёт Узбекистану до 200 миллионов долларов дохода. Кроме того, время доставки сократится с 45–70 дней до нескольких недель, что существенно снизит издержки для бизнеса и повысит конкурентоспособность узбекских и региональных товаров на внешних рынках.

Не менее значим проект Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, который обеспечит прямое сообщение с портами Индийского океана и создаст новые возможности для выхода на рынки Южной Азии. Эти маршруты, в сочетании с другими действующими линиями, образуют основу новой транспортной карты СНГ, нацеленной на развитие мультимодальных коридоров и цифровизацию логистики.

Наряду с инфраструктурой, важным направлением для Ташкента остается продовольственная безопасность. На фоне глобального дефицита продовольствия, сбоев в поставках и климатических изменений страны СНГ сталкиваются с необходимостью выработки совместных мер. Узбекистан предлагает создать механизм согласования ежегодных квот на гарантированные поставки востребованных продовольственных товаров, что позволит стабилизировать рынок и сдерживать инфляцию.

“В последние годы нарушения поставок семян, зерна и топлива в разных регионах мира создали серьезные риски для продовольственной безопасности. В таких условиях тесное взаимодействие стран СНГ в аграрной сфере - через взаимные поставки продукции, обмен технологиями и координацию действий - может стать ключом к обеспечению продовольственной независимости региона”, - отметил заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Алишер Шукуров.

Гуманитарное и инновационное сотрудничество также остаются в центре узбекской политики. Ташкент активно продвигает совместные проекты в науке, образовании и культуре. Фестивали, образовательные обмены, студенческие программы и культурные инициативы способствуют укреплению человеческих связей и повышению взаимопонимания — база, на которой может выстраиваться доверие, не менее значимое, чем экономическая интеграция.

Активная позиция Узбекистана во многом определяет общую повестку сотрудничества в рамках СНГ. Именно такие инициативы - направленные на развитие торговли, транспорта, инноваций и гуманитарного обмена формируют основу для обновления Содружества. В этом контексте предстоящее заседание в Душанбе приобретает особое значение, поскольку на нем планируется учреждение нового формата «СНГ+».

Этот шаг отражает стремление государств перейти к более открытому и гибкому взаимодействию, выстраивая связи не только внутри СНГ, но и с другими международными объединениями — ШОС, ЕАЭС, ОЭС и БРИКС. Новый формат даст возможность создать дополнительные возможности для расширения экономических связей, обмена технологиями и совместной реализации инфраструктурных проектов. Для Узбекистана это, в частности, шанс усилить продвижение своих транспортных и энергетических инициатив, а также укрепить координацию в вопросах устойчивого развития.

Кроме того, планируется принять ряд практических документов - программы по укреплению пограничной безопасности на внешних границах СНГ на 2026–2030 годы, по противодействию терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы, концепцию военного сотрудничества до 2030 года и декларацию о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности.

Предстоящее заседание Совета глав государств СНГ может выйти за рамки формальных заявлений и стать отправной точкой для переосмысления роли Содружества в новых глобальных реалиях. Для Узбекистана это шанс подтвердить лидерство в экономической интеграции, транспорте, инновациях и гуманитарной сфере. И именно такие инициативы, которые предлагает Ташкент, способны придать формату СНГ новую динамику и превратить его в эффективную платформу для совместного развития стран региона.