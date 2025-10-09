ЦБА обнародовал оборот платежных организаций за 9 месяцев

БАКУ/Trend/ - В этом году оборот лицензированных платежных организаций превысил 38,8 миллиарда манатов

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов в ходе Baku Fintech Forum 2025.

По его словам, в Азербайджане действуют 18 организаций электронных денег, восемь платежных организаций и два оператора.

"К середине года ежемесячный карточный оборот достиг 10 миллиардов манатов, что свидетельствует о переходе страны на безналичные платежи. Мы наблюдаем рост системы мгновенных платежей. За последний год зафиксирован рост на 10%. Помимо этого, в стране ведутся работы стандартизации QR платежей", - отметил В.Халилов.