Экспорт продукции через иранский порт Каспиан увеличился

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт продукции через порт Каспиан в провинции Гилан на севере Ирана вырос на 289% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга представитель зоны свободной торговли Энзели Ирана Мейсам Мохаммадинежад.

По его словам, за это время через порт было экспортировано более 172 тысяч тонн продукции, тогда как за аналогичный период прошлого года - 44 тысячи тонн.

Количество судов, перевозящих экспортную продукцию, увеличилось с 26 до 88 за тот же период.

Кроме того, через порт Каспиан за шесть месяцев было импортировано 320 тысяч тонн продукции, что на 6% больше, чем за прошлый год. Среди импортируемых товаров — 183 тысячи тонн сырого масла для приготовления пищи, объём импорта которого увеличился на 41%.

"Всего за шесть месяцев в порту Каспиан было загружено и выгружено 540 тысяч тонн грузов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Мохаммадинежад.

Следует отметить, что порт Каспиан является крупнейшим инфраструктурным портом Ирана на Каспийском море. Он был создан для развития экономических связей с прикаспийскими странами и увеличения грузоперевозок в рамках Международного транспортного коридора "Север–Юг".

