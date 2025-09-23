Фестиваль "Насими" в Центре Гейдара Алиева: панельные сессии как мост между эпохами и цивилизациями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева зазвучали стихи, ожили идеи, и воцарилась атмосфера размышлений - всё это ознаменовало открытие "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими", который вновь объединил мыслителей, художников и исследователей со всего мира. Организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке ИСЕСКО, этот фестиваль стал не просто культурным событием, а настоящим мостом между эпохами и цивилизациями.
"В поисках вечной истины" - так звучала тема Международного форума, открывшего фестиваль. Более 70 учёных и экспертов из Азербайджана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Канады, Германии, Ирана, Ирака, Омана, Таджикистана и других стран приехали в Баку, чтобы вместе заново осмыслить наследие Имадеддина Насими - поэта, философа, мистика, чьи идеи звучат не менее актуально и сегодня.
Фестиваль ставит перед собой цель исследовать темы гуманизма, любви и толерантности через различные формы художественного самовыражения. Он способствует творческому диалогу между культурами и поколениями, а также служит платформой для установления связи между представителями современного искусства и глубоким наследием Насими, создавая мост между традицией и современностью. Четыре насыщенные панельные сессии, каждая из которых раскрывала уникальные грани творчества Насими, стали ярким свидетельством значимости события.
На сессии под названием «Модель Насими в борьбе за свободу воли и универсальные идеалы» были обсуждены такие темы, как:
• «Вечные призывы: меняющиеся эпохи и параллели Насими в разных
культурах»;
• «Философия любви и страсти в поэзии Сейида Имадеддина Насими и Мухаммада Икбала;
• «Концепция совершенного человека в поэзии Насими»;
• «Откровение мистического мира Насими».
Сессия «Насими в музеях. Сквозь призму прошлого и настоящего искусства» охватила темы:
• «Философия Насими в изобразительном искусстве»;
• «Азербайджан конца XIV - начала XV века»;
• «Суфизм и дервишский быт»;
• «Роль мавзолеев в турецком музееведении».
Следующая панель международного форума прошла под темой «Влияние Насими на поэзию и философскую мысль мусульманского Востока». Участники форума ознакомились с исследованиями на темы:
• «Мир образов в турецком диване Насими через призму
классической поэзии»;
• «Насими в иракско-туркменской литературе: библиографическое исследование»;
• «Некоторые особенности поэтики газелей Имадеддина Насими на персидском языке»;
• «Насими и узбекская литература»;
• «Публикации диванов Насими в Иране: сравнительный анализ».
В рамках сессии «Насими и вершина азербайджанского литературного языка. Поэтическое наследие и география рукописей» выступления были посвящены следующим темам:
• «Самая древняя из утерянных рукописей дивана Насими и другие
старинные списки»;
• «Место Насими в истории формирования азербайджанского литературного языка и его трактат «Таригатнаме»;
• «Следы Насими в зарубежных источниках сравнительного литературоведения»;
• «Диалектные особенности дивана Насими».
Напомним, что фестиваль, проводимый с 2018 года, стал традицией и важной культурной платформой, призванной объединять поколения и культуры, содействовать диалогу, а также раскрывать богатейшее наследие великого мыслителя и поэта Имадеддина Насими сквозь призму современного искусства. В этом году, с 23 по 25 сентября, Баку и Шамахы становятся центрами насыщенной программы, посвящённой изучению философского и литературного наследия поэта, а также широкому спектру мероприятий в области литературы, театра и музыки.
