Тюркский мир выбирает азербайджанскую музыку – представлены национальные шедевры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В стенах Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось яркое и глубоко символичное музыкальное событие - концерт под названием "Узеир Гаджибейли и музыка тюркского мира", прошедший в рамках XVII Международного музыкального фестиваля, посвящённого 140-летнему юбилею великого композитора, сообщает Trend Life.

Вечер открыл директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, профессор, действительный член НАНА Рафаэль Гусейнов, отметив в своём выступлении, что музыка Узеира Гаджибейли - это не только шедевры национального искусства, но и культурный код, соединяющий тюркские народы через века и границы. Его творчество стало отражением общих духовных и эстетических ценностей, понятных каждому, кто чувствует музыку сердцем.

В этот вечер сцена филармонии стала точкой притяжения музыкантов из разных уголков тюркского мира. Под управлением главного дирижёра Национального академического симфонического оркестра Казахстана, заслуженного деятеля искусств Казахстана Каната Омарова выступили Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Государственная хоровая капелла Азербайджана, заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов и Нигяр Аскерова, а также Алем Исаев (баглама) и Артур Кайсаров (курай, Башкортостан, Россия).

Особую атмосферу концерту придало редкое сочетание восточных народных инструментов - курая и багламы - с мощным звучанием симфонического оркестра. Эта музыкальная симфония культур, времен и стилей вызывала у слушателей настоящее восхищение и трепет.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Фаига Суджаддинова, Муслима Магомаева, а также произведения Равшана Непесова (Туркменистан), Баласагуна Мусаева (Кыргызстан), Лейлы Исмагиловой (Башкортостан), Рашида Калимуллина (Татарстан).

Этот музыкальный вечер стал не просто концертом, а настоящим праздником культурного единства, где каждый аккорд звучал как послание о братстве, наследии и красоте тюркского мира. Публика аплодировала стоя, а музыка - будто сама история - ещё долго звучала в сердцах.

Фото - Кямран Багиров.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.

