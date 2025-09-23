Против Азербайджана проводится очередная дезинформационная кампания - MEDİA

БАКУ /Trend/ - В последнее время в ряде зарубежных информационных ресурсов и сегментах социальных медиа наблюдается начало очередной дезинформационной кампании против Азербайджана. В части распространенной информации содержится фейковая новость о том, что якобы Азербайджан через третьи страны вооружает Украину, а в другой части нашли место не соответствующие действительности утверждения о том, что Азербайджан якобы отказывается от участия в песенном конкурсе «Евровидение» из-за Израиля.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа.

Отмечается, что глубокое сожаление вызывает повторное тиражирование подобных материалов в турецких медиа и сегменте социальных сетей под воздействием фейковых новостей такого рода медиаресурсов, распространяющих дезинформацию против Азербайджана.

«Призываем международное сообщество, медиаресурсы, журналистов и общественных активистов не верить подобной дезинформации и фейковым новостям, проявлять принципиальность, бдительность против таких фактов», - говорится в заявлении агентства.

