12-летняя азербайджанка будет покорять "Евровидение" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На предстоящем 13 декабря в Тбилиси конкурсе песни "Детское Евровидение - 2025" Азербайджан представит 12-летняя Ягмур Насруллаева. Имя представителя страны было объявлено сегодня на пресс-конференции, сообщает Trend Life.

На пресс-конференции выступили руководитель азербайджанской делегации Нурлана Джафарова, глава пресс-службы азербайджанской делегации на "Евровидении" Тураб Теймуров и советник генерального директора İTV по вопросам "Евровидения" Максим Цурков.

Отмечено, что на конкурс поступило более 60 заявок. Из них были выбраны лучшие 15 участников, которые прошли в следующий этап, и в итоге был определен победитель. Жюри отборочного этапа было сформировано из известных деятелей искусства, среди которых - народный артист Сиявуш Керими, заслуженные артисты Говхар Гасанзаде и Вугар Джамалзаде, аранжировщик Вугар Бахыш, участница "Евровидения" Самира Эфенди и главный режиссер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев.

Ягмур родилась 27 июля 2013 года – с восьми лет она занимается музыкой и в настоящее время учится в 3-м классе Детской школы искусств №5. Особый интерес Ягмур проявляет к эстраде, поп-музыке и классическому жанру. Среди её любимых исполнителей Майкл Джексон, Билли Айлиш, Дженни, Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Айгюн Кязимова и Айбениз Гашимова. Ранее она уже представляла страну на международных конкурсах, заняла третье место на конкурсе Astana Stars International.

"Я очень счастлива, что буду представлять Азербайджан в Тбилиси. Для меня это станет невероятным опытом", - отметила юная исполнительница, подчеркнув, что ее самая большая мечта - прославиться на весь мир.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!