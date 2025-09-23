Состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы «Здоровый образ жизни» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 сентября состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы «Здоровый образ жизни», созданной для подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

Как сообщили Trend в минздраве Азербайджана, в мероприятии приняли участие руководящие лица министерств здравоохранения, экономики, молодежи и спорта, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, TƏBİB, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

На заседании со вступительной речью выступил руководитель Подгруппы, министр здравоохранения Теймур Мусаев. Было доведено до внимания, что Рабочая подгруппа «Здоровый образ жизни», созданная для эффективной реализации мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы» во исполнение соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в интенсивном режиме.

Отметив, что «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» успешно реализуется, создав прочную основу для социально-экономического и институционального развития страны, министр подчеркнул важность дальнейшего совершенствования мер по пропаганде здорового образа жизни в Азербайджане с целью обеспечения устойчивости этого развития.

Заместитель начальника юридического отдела министерства здравоохранения Хумай Гурбанова выступила с презентацией о достигнутых результатах и накопленном опыте в рамках исполнения Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы.

В заключение состоялись обсуждения предложений членов Подгруппы, отмечена целесообразность использования передового международного опыта и определены меры по реализации дальнейших направлений деятельности. Также были даны соответствующие поручения по выполнению поставленных задач.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!