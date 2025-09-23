Будет создан информресурс структуры минэкономики Азербайджана на базе ИИ

БАКУ /Trend/ - На основе искусственного интеллекта будет создан информационный электронный ресурс общества с ограниченной ответственностью "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, уже начата соответствующая работа в этом направлении.

Согласно информации, целью создания электронного ресурса является стимулирование привлечения в страну талантов из-за рубежа. Так, в отношении технологических инвесторов и стартапов планируется разработать информационный интернет-сайт с целью централизованного представления имеющихся возможностей в Азербайджане.

Процесс охватывает техническую разработку интернет-страницы, формирование контента и интеграцию отраслевого ресурса - бота на основе искусственного интеллекта - с целью оперативных ответов на вопросы посетителей в режиме реального времени. Ресурс будет состоять из 3 основных компонентов - это информационный портал, админ-панель и отраслевой бот на основе ИИ.

Отметим, что, по прогнозам структуры, создание информационного электронного ресурса на основе искусственного интеллекта обойдется в 325 173 маната.

