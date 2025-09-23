Азербайджан и Саудовская Аравия расширяют экономическое партнерство новыми инвестиционными проектами - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Саудовская Аравия укрепляют экономическое партнёрство новыми инвестиционными проектами.

Как передает Trend, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном Национальному дню Королевства Саудовская Аравия в Баку.

По его словам, совместная комиссия по экономическому сотрудничеству играет ключевую роль в углублении двусторонних связей, а соглашения в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства и туризма отвечают долгосрочным интересам обеих стран.

"Плодотворные отношения сотрудничества между нашими странами, охватывающие различные сферы, развиваются в соответствии с интересами наших народов", - отметил С.Шарифов.

Он высоко оценил итоги восьмого заседания Комиссии, состоявшегося в апреле в Саудовской Аравии, и отметил участие саудовских представителей в первом Азербайджанском инвестиционном форуме в Баку как очередное свидетельство укрепления деловых связей.

В ходе форума компания Aqua Power из Саудовской Аравии и правительство Азербайджана подписали соглашение о реализации нового крупного проекта по опреснению морской воды в Азербайджане. С.Шарифов назвал это соглашение важным шагом в расширении сотрудничества и поздравил обе стороны с этим достижением.

Он выразил уверенность, что экономическое партнёрство между Азербайджаном и Саудовской Аравией продолжит укрепляться, наряду с прочными политическими и культурными связями двух стран.