Назван объём инвестпроектов, подписанных на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме

БАКУ /Trend/ - Под патронажем Президента Ильхама Алиева прошёл первый Азербайджанский международный инвестиционный форум, который ещё раз продемонстрировал устойчивость и открытость экономической среды страны для иностранных инвестиций, а также ее надёжность как партнёра для стратегических проектов и долгосрочного сотрудничества.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал на своей странице в социальной сети X министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в рамках форума были подписаны документы по инвестиционным проектам на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов США, из которых более 7 миллиардов долларов США приходятся на проекты в ненефтяном секторе, реализуемые с привлечением иностранных инвестиций.

"Крупномасштабные вложения открывают новые возможности для диверсификации экономики, ускорения инноваций и трансфера технологий, а также повышения благосостояния населения. Мы выражаем глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанную всестороннюю поддержку в проведении Форума, а также организаторам мероприятия, государственным представителям, партнёрам и всем участникам за их вклад в реализацию экономического потенциала нашей страны", - говорится в публикации.