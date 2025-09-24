Азербайджан и Джибути подписали визовое соглашение

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Джибути Абделькадиром Хусейном Омаром.

Как сообщает Trend, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в соцсети X.

"Обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и образовательной сферах, а также партнерство на многосторонних платформах. На встрече было подчеркнуто, что саммит Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Баку в 2026 году, и председательство Азербайджана создадут новые возможности для укрепления этого сотрудничества. Во время встречи было подписано соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Джибути об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований", - говорится в публикации.