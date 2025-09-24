В Центре Гейдара Алиева впервые в истории представлен синтез симфонического искусства и пантомимы – премьера спектакля "Иблис" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend / - В Центре Гейдара Алиева в рамках "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана при поддержке ИСЕСКО, состоялась уникальная премьера спектакля "Иблис" (Дьявол), которая несомненно, войдет в историю мировой культуры, сообщает Trend. Впервые в истории представлен синтез симфонического искусства и пантомимы!

Автором спектакля "Иблис" по произведению азербайджанского классика Гусейна Джавида в новой постановке стал основатель и главный режиссер Азербайджанского государственного театра пантомимы, народный артист Азербайджана Бахтияр Ханызаде. Спектакль прошел при участии актеров Азербайджанского государственного театра пантомимы и симфонического оркестра под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Мустафы Мехмандарова. Причем, дирижер воплотил один из главных образов – самого дьявола.

Особенностью новой постановки является сопровождение живого оркестра и то, что его музыканты также стали участниками театрального действа. На протяжении всего спектакля дирижер управлял не только музыкантами, но и актерами Театра пантомимы и происходящими на сцене событиями. Главную роль Арифа воплотил актер Нурлан Рустамов.

Пьеса "Иблис" Гусейна Джавида (1918) - философская трагедия, в которой поднимаются вечные вопросы добра и зла, войны и человечности.

События происходят на фоне Первой мировой войны, хотя режиссер Бахтияр Ханызаде интерпретировал события на фоне происходящих в мире трагедий. В пьесе действует не только ряд обычных персонажей -солдаты, интеллигенты, простые люди, но и символические фигуры, главная из которых Иблис, который является олицетворением зла, которое подталкивает человечество к войнам, вражде, разрушению и крови. Он искусно играет на человеческих пороках, внушает людям, что убийства и жестокость можно оправдать высокими целями. При этом Ариф поначалу представлен как стойкая и сердобольная личность, противостоящая искушениям Иблиса. Однако, со временем в силу ряд обстоятельств оказывается в паутине смертных грехов.

Автор произведения Гусейн Джавид показывает, что настоящий источник зла - не только сам Иблис, но и люди, которые поддаются его соблазнам, прежде всего человеческой жадности, фанатизму и властолюби. И пока люди не очистят свои сердца, пока не найдут в себе духовную силу противостоять соблазнам Иблиса, зло будет продолжать властвовать в мире.

Премьера была встречена овациями, зрители стоя приветствовали творческий коллектив за потрясающую игру и яркие эмоции!