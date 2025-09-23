На Генеральной Ассамблее ООН начались высокоуровневые дебаты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались высокоуровневые дебаты в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Trend, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открыл заседание вступительной речью.

Затем выступит председатель Генеральной Ассамблеи ООН этого года Анналена Бербок. После этого традиционно с первой речью выступит Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Затем на трибуну в качестве хозяина мероприятия выйдет Президент США Дональд Трамп.

Сессия под названием «Вместе лучше: 80 и более лет ради мира, развития и прав человека» будет посвящена таким темам, как российско-украинская война, ситуация в секторе Газа, палестинский вопрос, Цели устойчивого развития и климатический кризис.

Дебаты высокого уровня продлятся до 30 сентября.