В рамках фестиваля Насими представлена выставка "Вне времени и пространства" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одним из примечательных мероприятий "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" является выставка "Вне времени и пространства".

Как сообщает Trend, выставка, организованная Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджанской Республики при поддержке министерства культуры и туризма Турецкой Республики, экспонируется в Азербайджанском национальном музее ковра в Баку.

Экспозиция представляет поэзию и философию Насими, а также суфийские традиции и воззрения через гармонию различных видов искусства. С этой целью для выставки были выбраны редкие жемчужины искусства из ведущих музеев Азербайджана и Турции. Посетителям предоставлена возможность познакомиться с уникальными образцами искусства, хранящимися в коллекциях Национального музея истории Азербайджана, фондах Азербайджанского национального музея ковра, а также с экспонатами, привезенными из Этнографического музея Анкары, Стамбульского музея гробниц (İstanbul Türbeler Müzesi) и Музея Мевляны в Конье.

Здесь представлены картины, образцы одежды, ковры, музыкальные инструменты, рукописи и другие ценные экспонаты XVII-XX веков. Каждая из этих жемчужин искусства демонстрирует следы суфийского мировоззрения, а также вечную любовь, лежащую в основе суфизма и хуруфизма, духовное приближение человека к Аллаху через поклонение и его духовное возвышение.

Выставка является важным культурным событием, подчеркивающим исторические и духовные связи между Азербайджаном и Турцией, а также показывающим значение поэзии и философии Имадеддина Насими в современную эпоху.

Посетители смогут посмотреть экспозицию в течение месяца - до 23 октября.

Фестиваль Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры при партнерстве с ИСЕСКО, продлится до 25 сентября. Фестиваль, охватывающий города Баку и Шамахы, является важным международным мероприятием с точки зрения пропаганды азербайджанского искусства. Фестиваль также служит платформой для представителей современного искусства, позволяющей им прикоснуться к глубокому наследию Насими, создав мост между традиционными и современными художественными практиками.