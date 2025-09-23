Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В Агдамском районе произошел взрыв мины, есть погибший

Происшествия Материалы 23 сентября 2025 19:50 (UTC +04:00)
В Агдамском районе произошел взрыв мины, есть погибший

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Агдамском районе произошел минный инцидент

Как сообщает Trend, пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию выступили с совместным заявлением связи с этим.

Сообщается, что 23 сентября 2025 года на территории села Мирашелли Агдамского района житель села Бахарлы Ахмедов Сайяф Фиган оглу, 1971 года рождения, погиб в результате разрыва мины на неразминированной территории кладбища.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости