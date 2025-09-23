Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанские студенты представили жемчужины музыкального искусства (ФОТО)

Культура Материалы 23 сентября 2025 18:50 (UTC +04:00)
Фото: MEMİM

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли Научно-методический и квалификационный центр в сфере культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана проводит лекции-концерты "Жемчужины искусства", сообщает Trend Life. Очередное мероприятие прошло в Бакинском государственном университете.

В мероприятии приняли участие ректор БГУ Эльчин Бабаев, профессорско-преподавательский и студенческий состав.

На открытии проректор БГУ, доктор философии по филологии, доцент Алыш Агамирзаев и и.о. директора MEMIM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов отметили, что Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли стал значимым событием в культурной жизни нашей страны. Было отмечено, что, помимо бесценных музыкальных и сценических произведений, Узеир Гаджибейли внёс непревзойдённый вклад в сферу перевода образцов традиционного устного народного творчества на ноты, и популяризацию азербайджанской музыки среди широких масс и на международной арене.

Заведующая кафедрой Азербайджанской национальной консерватории, доктор философии по истории искусств, композитор Пикя Ахундова прочитала лекцию на тему "Роль Узеира Гаджибейли в развитии азербайджанской композиторской школы".

На мероприятии, ведущей которого была сотрудник MEMIM, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель культуры Саадат Тахмиразгызы, выступили хор имени Джахангира Джахангирова Международного центра мугама (художественный руководитель – заслуженный педагог Тарана Юсифова), танцевальная группа Бакинской хореографической академии (художественный руководитель – народный артист Юсиф Гасымов), студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории и Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

В программе прозвучали произведения Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева-старшего, встреченные овациями.

Заключительная лекция-концерт цикла состоится 24 сентября в Азербайджанской академии труда и социальных отношений.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

