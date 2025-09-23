Казахстан приветствует нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Мы также приветствуем нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента Соединенных Штатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла", - подчеркнул глава государства.

Как отметил Президент Токаев, руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию по итогам встречи в Вашингтоне между Президентом Азербайджана и Премьер-министром Армении.

В ходе той же встречи Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения о установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и подписали совместное письмо нынешнему Председателю ОБСЕ относительно закрытия минского процесса ОБСЕ, персонального представителя Председателя ОБСЕ по конфликту, рассматриваемому на Минской конференции, и Рабочей группы высокого уровня.