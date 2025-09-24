Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Музей современного искусства в Нью-Йорке (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 23 сентября учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Музей современного искусства (Museum of Modern Art - MoMA) в Нью-Йорке.

Как сообщает Trend, Лейла Алиева и Арзу Алиева были проинформированы о музее.

Было отмечено, что с 1929 года здесь хранятся и экспонируются самые ценные произведения мирового искусства. Музей, созданный при поддержке семьи Рокфеллеров, сегодня является одной из самых престижных мировых арт-площадок. В коллекции музея представлены не только картины, но и фотографии, скульптуры, архитектурные проекты, фильмы и даже электронные медиа-работы. Здесь можно увидеть знаменитые во всем мире произведения таких мастеров, как Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Энди Уорхол и Анри Матисс. Библиотека и архивный отдел музея – бесценный источник для исследователей. Тысячи книг, коллекция файлов и документов превратили музей и в научный центр.