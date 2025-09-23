Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Председатель Национальной Ассамблеи Сербии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 23 сентября 2025 22:16 (UTC +04:00)
Председатель Национальной Ассамблеи Сербии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: Милли Меджлис Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - 23-го сентября в Азербайджан с официальным визитом прибыла председатель Национальной Ассамблеи Республики Сербия Ана Брнабич, передает Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, послы обоих государств Камиль Хасиев и Драган Владисавлевич, а также другие официальные лица.

Председатель Национальной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич в рамках официального визита проведёт ряд встреч и будет участвовать в обмене мнениями о развитии взаимоотношений.

