Председатель Национальной Ассамблеи Сербии прибыла с визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 23-го сентября в Азербайджан с официальным визитом прибыла председатель Национальной Ассамблеи Республики Сербия Ана Брнабич, передает Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, послы обоих государств Камиль Хасиев и Драган Владисавлевич, а также другие официальные лица.

Председатель Национальной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич в рамках официального визита проведёт ряд встреч и будет участвовать в обмене мнениями о развитии взаимоотношений.