Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Очень рад шагам, предпринятым на пути к установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией - Эрдоган

Политика Материалы 23 сентября 2025 20:57 (UTC +04:00)

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем стороны с первого дня в деле обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом в своем выступлении на высокоуровневых дебатах в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он выразил удовлетворение шагами, предпринятыми 8 августа на пути к установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

«Я хотел бы еще раз поблагодарить Президента США Дональда Трампа за поддержку этого процесса, возглавляемого Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В этом смысле я хотел бы заявить, что процесс нормализации отношений между нашей страной и Арменией продолжается», — добавил Эрдоган.

