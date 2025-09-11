ЕБРР запускает программу по развитию "зелёного" финансирования в 13 странах

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил новую программу по развитию "зелёного" финансирования, сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Ожидается, что программа позволит достичь объёма «зелёного» финансирования в размере 634 миллионов долларов США и будет реализована в 13 странах региона деятельности ЕБРР: Армении, Египте, Грузии, Иордании, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Монголии, Марокко, Северной Македонии, Сербии, Таджикистане и Узбекистане.

Отмечается, что в рамках этой инициативы банк и его давний партнёр и донор — Зелёный климатический фонд (Green Climate Fund, GCF) — подписали соглашение о предоставлении GCF взноса в размере 200 миллионов долларов США, включающего льготные займы, стимулирующие гранты и техническую помощь.

Программа направлена на то, чтобы сделать «зелёное» финансирование доступным и недорогим для широкого круга бенефициаров: домохозяйств, малых фермеров, микропредприятий, а также малых и средних предприятий (МСП), муниципалитетов, коммунальных служб и крупных компаний.

Через партнёрские финансовые учреждения будут предоставляться льготные финансовые ресурсы и консультационные услуги для финансирования «зелёных» инвестиций, таких как энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, устойчивое строительство и технологии, устойчивые к изменениям климата.

По данным ЕБРР, опираясь на успех предыдущей программы «Финансовый механизм зелёной экономики» (Green Economy Financing Facility, GEFF) объёмом 1,4 миллиарда долларов США (включая 378 миллионов долларов от GCF), новая инициатива нацелена на достижение трансформационного рыночного сдвига.

"Партнёрские финансовые учреждения получат льготное финансирование, инструменты оценки климатических рисков и обучение, чтобы раскрыть потенциал «зелёного» кредитования. Они также приобретут навыки и институциональные возможности для самостоятельного предложения продуктов «зелёного» финансирования, интегрируя климатическую повестку в свои бизнес-модели. Для стимулирования системных изменений программа предусматривает финансовые стимулы для финансовых учреждений, которые обязуются реализовать климатические планы перехода, соответствующие Парижскому соглашению.

С целью продвижения региональной и гендерной инклюзии программа также гарантирует, что как минимум 30% субкредитов будут выданы за пределами столиц, а не менее 20% — для проектов, возглавляемых женщинами.

С 2017 года ЕБРР и GCF мобилизовали более 5,2 миллиарда долларов США климатического финансирования, поддержав трансформационные проекты по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему на трёх континентах", - говорится в информации.