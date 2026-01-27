ВТБ (Азербайджан) выступил партнером вечера памяти Владимира Высоцкого в Баку (ФОТО)

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся литературно-музыкальный вечер, приуроченный ко дню рождения Владимира Высоцкого. Мероприятие прошло при поддержке ВТБ (Азербайджан).

В программе вечера прозвучали песни и стихи в новом прочтении, исполненные заслуженными артистами Азербайджана, актерами театра и кино, эстрадными певцами и представителями Клуба Авторской Песни Баку. Танцевальные номера исполнили солисты государственных театров, хореографы - постановщики.

В рамках мероприятия подчеркивалась личная и творческая связь Владимира Высоцкого с Азербайджаном. В юности он неоднократно приезжал в Баку с семьей, а в зрелые годы бывал здесь на отдыхе, творческих встречах и съемках. Последний визит артиста в столицу республики состоялся незадолго до его кончины – для работы над эпизодами фильма Михаила Швейцера «Маленькие трагедии», часть которых снималась в Баку.

Мероприятие стало частью серии культурных инициатив ВТБ (Азербайджан), направленных на поддержку проектов, укрепляющих культурно-исторические связи.