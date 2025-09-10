Сервисы такси в бакинском аэропорту продолжат свою работу по новым правилам

БАКУ /Trend/ - Уже несколько дней распространяется информация об ограничениях на заказ такси из Международного аэропорта Гейдар Алиев в направлении города. Согласно сообщениям, водителям компаний такси "Uber", "Bolt" и других сервисов, принимающих заказы через приложение, были направлены уведомления о введении ограничений. Отмечается, что заказать такси в аэропорт возможно, однако принять заказ из аэропорта в город нет.

По данному вопросу Trend направил запрос ряду служб такси, работающих в стране.

В службе такси "Bolt" сообщили, что компания продолжает деятельность на территории аэропорта в рамках новых правил. Подчеркнуто, что услуги такси в Международном аэропорту Гейдар Алиев будут предоставляться только на новых автомобилях, отвечающих современным требованиям и полностью соответствующих законодательству.

С этой целью в приложении "Bolt" создана отдельная категория заказов, относящихся к аэропорту. Пассажирам, заказывающим такси из аэропорта, будет предоставлен высокий уровень сервиса - комфортный транспорт, а также водители, владеющие иностранными языками.

К работе будут допущены только автомобили, прошедшие технический контроль, и водители, прошедшие медицинский контроль, из надежных таксопарков. На заказы такси из города в аэропорт никаких ограничений не распространяется.

В сервисе "Uber" в ответ на запрос сообщили, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев введены новые правила перевозки пассажиров на такси.

Подчеркнуто, что цель этих мер - сделать поездки из аэропорта в город максимально комфортными и качественными. В приложении "Uber" будет создана отдельная категория заказов для поездок из аэропорта в город. Пассажиры смогут заказывать современные автомобили и пользоваться услугами водителей, прошедших необходимые медицинские проверки, работающих в надежных таксопарках и владеющих иностранными языками. Заказы из города в аэропорт остаются без ограничений и их, как и раньше, могут принимать все водители.

Следует отметить, что накануне Международный аэропорт Гейдар Алиев распространил официальное заявление, в котором указал, что продолжающаяся недисциплинированная и нерегулируемая работа такси на территории аэропорта негативно сказывается на его деловой репутации и создает серьезные риски для безопасности пассажиров.

Подчеркнуто, что одна из основных целей Международного аэропорта Гейдар Алиев - предоставление пассажирам высокого уровня обслуживания и обеспечение их комфорта.

"Как и во многих странах, аэропорт - это основное пространство, которое формирует первое впечатление о въезжающих в страну гостях.

Однако иногда гости аэропорта, наряду с возможностью выбора различных категорий такси, предлагаемых официальными операторами, сталкиваются с настойчивым предложением услуг такси лицами, не имеющими разрешений, не прошедшими надлежащего обучения и имеющими транспортные средства, не соответствующие установленным стандартам. Это в ряде случаев приводит к обману и недовольству пассажиров. К сожалению, мы все еще продолжаем сталкиваться с подобными ситуациями.

Для предотвращения подобных неприятных ситуаций операторам такси, работающим в аэропорту, необходимо предоставлять услуги в соответствии с едиными, качественными и регламентированными стандартами обслуживания. Данные требования не распространяются на поездки в аэропорт на личных автомобилях. Призываем всех официальных операторов такси улучшить качество обслуживания и обеспечить удовлетворенность пассажиров", - говорится в заявлении аэропорта.

