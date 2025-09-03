Вырос товарооборот Азербайджана со странами-членами ОТГ

БАКУ /Trend/ - За январь-июль текущего года товарооборот Азербайджана со странами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ) составил 4,228 млрд долларов США.

По подсчетам Trend, проведенным на основе отчета Государственного таможенного комитета, объем данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,3% или на 324,3 млн долларов США.

За отчетный период товарооборот со странами-членами ОТГ составил 14,6% от общего товарооборота Азербайджана.

Отметим, что за первые семь месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана с Турцией сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,4 млрд долларов США, товарооборот с Кыргызстаном вырос вдвое и составил 40,064 млн долларов США, товарооборот с Казахстаном увеличился в 3,8 раза и составил 517,1 млн долларов США, а товарооборот с Узбекистаном увеличился в 2,3 раза и составил 268,9 млн долларов США.

За первые семь месяцев текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 51,5 тысячи тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 24 млн долларов США, а в Казахстан – ненефтяных продуктов на сумму 59,8 млн долларов США. При этом данные об экспорте вышеуказанной продукции в другие страны отсутствуют.

Напомним, что Организация тюркоязычных государств (ОТГ) была создана на основе "Нахчыванского соглашения", подписанного на саммите, состоявшемся в Нахчыване 3 октября 2009 года. При создании организация называлась "Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ)". В 2021 году название организации было изменено, и в настоящее время она продолжает свою деятельность под названием "Организация тюркоязычных государств".

Азербайджанская Республика является одной из четырех стран-основателей организации, и в настоящее время в организацию входят 5 государств-членов: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра имеют статус наблюдателей в организации.