Иран ускоряет работы по строительству железной дороги Решт-Астара в рамках коридора Север-Юг

БАКУ /Trend/ - Министерство дорог и городского развития Ирана приобрело в собственность 50% территории, по которой будет проходить железнодорожная линия Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.
Как сообщает Trend, об этом сообщил в ходе брифинга представитель иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры в провинции Гилан Мохаммед Парделнежад.
По его словам, в целом протяженность территории, по которой пройдет железнодорожная линия Решт-Астара, составляет 160 километров. Это в основном рисовые поля в районе, где будет проходить железнодорожная линия, и нет никаких проблем с окружающей средой или экологией.
Парделнежад отметил, что 40 километров этой железнодорожной линии будут составлять мосты. Однако ожидается, что с исследованиями длина мостов увеличится до 80 километров.
Представитель компании отметил, что есть только две высоковольтные линии электропередач в том направлении, в котором будет проходить железнодорожная линия. В связи с этим это было согласовано с министерством энергетики, и касательно линий электропередач будут определенные изменения в направлении, в котором будет проходить железнодорожная линия.
"В настоящее время завершено 10-15% физических работ по строительству железнодорожной линии Решт-Астара. Хотя эта железнодорожная линия должна быть завершена в течение 48 месяцев, продолжение строительства зависит от своевременного предоставления средств", - отметил он.
Парделнежад отметил, что железнодорожная линия Решт-Астара является одним из важнейших железнодорожных проектов Ирана, который соединит Россию и страны Северной Европы с югом Ираном в рамках международного транспортного коридора Север-Юг. Например, можно будет сэкономить 40% времени и затрат на перевозку груза из Индии в Европу.
Следует отметить, что средства в размере 60 триллионов риалов (около 104 миллионов долларов США), как ожидается, будут потрачены на покупку территории, через которую проходит железнодорожная линия Решт-Астара, расположенная на севере Ирана, в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.
Добавим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировали указанное соглашение (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" ожидается 3 недели).
Для соединения азербайджанских железных дорог с иранской сетью железных дорог в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.
Коридор Север-Юг имеет 3 направления на территории Ирана. Восточное направление-Туркменистан и страны Средней Азии, среднее направление-Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление-Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.
Отметим, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара протяженностью около 163 км будут построены 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор Север-Юг будет улучшен, а железнодорожная сеть Ирана будет интегрирована со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, ожидается, что российская сторона потратит на строительство этой железной дороги средства в размере 1,6 миллиарда евро. Эта железная дорога будет построена и завершена в течение 48 месяцев.
Bakı. Trend:İran Şimal-Cənub Dəhlizi çərçivəsində Rəşt-Astara dəmiryolunun tikintisi üzrə işləri sürətləndirib
İranın Yol və Şəhərsalma Nazirliyi Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində Rəşt-Astara dəmiryolu xəttinin keçəcəyi ərazinin 50%-nin mülkiyyətini satın alıb.
Trend-in məlumatına görə, bunu İranın Nəqliyyat İnfrastrukturlarının Tikintisi və İnkişaf Şirkətinin Gilan vilayəti üzrə rəsmisi Məhəmməd Pərdelnejad yerli mediaya açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, ümumilikdə Rəşt-Astara dəmiryolu xəttinin keçəcəyi ərazinin uzunluğu 160 kilometrdir. Bu dəmiryolu xəttinin keçəcəyi ərazidə əsasən çəltik əraziləridir və ətraf mühit və ekoloji cəhətdən hər hansı problem yoxdur.
Pərdelnejad qeyd edib ki, bu dəmiryolu xəttinin 40 kilometrini körpü təşkil edəcəyi nəzərdə tutulub. Lakin tədqiqatlarla körpülərin uzunluğunun ümumilikdə 80 kilometrə yüksələcəyi gözlənilir.
Şirkət rəsmisi qeyd edib ki, sadəcə dəmiryolu xəttinin keçəcəyi istiqamətdə iki yüksək cərəyanlı elektrik xətti mövcuddur. Bununla əlaqədar Energetika Nazirliyi ilə koordinasiya edilib və elektrik xətlərinə görə, dəmiryolu xəttinin keçəcəyi istiqamətdə müəyyən dəyişiliklər olacaq.
"Hazırda Rəşt-Astara dəmiryolu xəttinin tikintisi üzrə fiziki işlərin 10-15%-i başa çatdırılıb. Bu dəmiryolu xəttinin 48 ay ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulsa da, tikintinin davam etdirilməsi vəsaitin vaxtında təmin olunmasından asılıdır", - deyə o qeyd edib.
Pərdelnejad bildirib ki, Rəşt-Astara dəmiryolu xətti İranın önəmli dəmiryolu layihələrindən biridir ki, Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Rusiya və Şimali Avropa ölkələrini İranın cənubuna birləşdirəcək. Misal üçün Hindistandan Avropaya nəql olunan yükün vaxtında və xərcində 40% qənaət etmək mümkün olacaq.
Qeyd edək ki, Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində İranın şimalında yerləşən Rəşt-Astara dəmiryolu xəttinin keçdiyi ərazinin satın alınması üçün 60 trilyon rial (təxminən 104 milyon dollar) dəyərində vəsaitin xərclənəcəyi gözlənilir.
Əlavə edək ki, 2000-ci il 12 sentyabr tarixində Rusiya, İran və Hindistan arasında imzalanmış hökumətlərarası Saziş əsasında "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizinin təməli qoyulub. Ümumilikdə bir sıra ölkələr sözügedən Sazişi ratifikasiya edib. (Azərbaycan Respublikası, Belarus Respublikası, Bolqarıstan Respublikası, Hindistan, İran İslam Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Qırğızıstan Respublikası, Oman Sultanlığı, Rusiya Federasiyası, Tacikistan Respublikası, Türkiyə Respublikası, Ukrayna). Dəhlizin yaradılmasında məqsəd Hindistandan Rusiyaya, eləcə də Şimali və Qərbi Avropaya gedən yüklərin çatdırılma müddətini azaltmaqdır (hazırkı marşrut üzrə çatdırılma vaxtı 6 həftədən artıqdır, "Şimal-Cənub" vasitəsilə 3 həftə olması gözlənilir).
Dəhliz çərçivəsində Azərbaycan dəmir yollarının İran dəmir yolları şəbəkəsi ilə birləşdirilməsi üçün 6 mart 2019-cu il tarixində Qəzvin – Rəşt (175 km) dəmiryolu istifadəyə verilib. İran ərazisində Rəşt – Astara dəmir yolu tikilməlidir.
Şimal-Cənub Dəhlizinin İran ərazisində 3 istiqaməti var. Şərq istiqaməti Türkmənistan və Orta Asiya ölkələri, Orta istiqaməti Xəzər dənizi vasitəsi ilə Rusiya və sairə ölkələr, Qərb istiqaməti Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya və Şərqi Avropa ölkələri.
Qeyd edək ki, 17 may 2023 tarixində İranın şimalında yerləşən Gilan vilayətində Rəşt-Astara dəmiryolunun tikintisi üzrə Rusiya və İran arasında saziş imzalanıb. Təxminən 163 km uzunluğunda olan Rəşt-Astara dəmiryolu xəttində 9 stansiya tikiləcək. Bu dəmiryolunun tikintisinin başa çatdırılması ilə Şimal-Cənub Beynəlxalq Dəhlizi təkmilləşəcək və İranın dəmiryol şəbəkəsi Qafqaz ölkələri, Rusiya və Şimali Avropa ölkələrinə birləşəcək. Sazişə əsasən bu dəmiryolunun tikintisinə Rusiya tərəfinin 1,6 milyard avro dəyərində vəsait xərcləməsi gözlənilir. Bu dəmiryolunun 48 ay ərzində tikilərək başa çatdırılması nəzərdə tutulub.