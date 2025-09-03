Будьте готовы к новому сезону вместе с Банком Республика!

Выгодное предложение наличного кредита от «Банк Республика» к новому сезону

Летние каникулы подошли к концу, и настало время для новых планов, целей и начинаний. Будь то возвращение к работе или подготовка детей к школе – для покрытия всех этих расходов «Банк Республика» предлагает своим клиентам выгодные условия по наличным кредитам:

Годовая процентная ставка – от 10%,

Максимальная сумма – до 50 000 AZN,

Срок – до 60 месяцев.

«Банк Республика» обеспечивает упрощённый процесс подачи заявки и оперативное оформление, чтобы помочь клиентам удовлетворять повседневные потребности, реализовывать личные планы и чувствовать финансовый комфорт.

Ещё одним преимуществом оформления кредита в «Банк Республика» является то, что сумма кредита переводится на карту, а сама карта доставляется напрямую по указанному адресу.

Кредит могут легко заказать представители любых профессий – обратившись в филиалы банка или оформив онлайн-заявку на официальном сайте.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook Instagram LinkedIn Telegram

Центр поддержки клиентов: 144