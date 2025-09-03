Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 сентября.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9774 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.1074 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9774
|AUD
|1,1086
|BYN
|0,5707
|BGN
|1,0113
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1221
|CZK
|0,0807
|CNY
|0,2379
|DKK
|0,265
|GEL
|0,6308
|HKD
|0,2178
|INR
|0,0193
|GBP
|2,2726
|IRR
|0,0302
|SEK
|0,1797
|CHF
|2,1111
|ILS
|0,5031
|CAD
|1,2326
|KWD
|5,5587
|KZT
|0,3151
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,4999
|MDL
|0,1027
|NOK
|0,1695
|UZS
|0,0137
|PKR
|0,6022
|PLN
|0,4637
|RON
|0,3893
|RUB
|2,1074
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3186
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3214
|TRY
|0,0413
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,041
|JPY
|1,144
|NZD
|0,9965