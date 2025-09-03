Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 сентября

Экономика Материалы 3 сентября 2025 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 сентября

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 сентября.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9774 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0413 маната, 100 российских рублей - 2.1074 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9774
AUD 1,1086
BYN 0,5707
BGN 1,0113
AED 0,4628
KRW 0,1221
CZK 0,0807
CNY 0,2379
DKK 0,265
GEL 0,6308
HKD 0,2178
INR 0,0193
GBP 2,2726
IRR 0,0302
SEK 0,1797
CHF 2,1111
ILS 0,5031
CAD 1,2326
KWD 5,5587
KZT 0,3151
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,4999
MDL 0,1027
NOK 0,1695
UZS 0,0137
PKR 0,6022
PLN 0,4637
RON 0,3893
RUB 2,1074
RSD 0,0169
SGD 1,3186
SAR 0,4531
xdr 2,3214
TRY 0,0413
TMT 0,4857
UAH 0,041
JPY 1,144
NZD 0,9965
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости