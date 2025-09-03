Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Сан-Марино

Политика Материалы 3 сентября 2025 11:34 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Денизе Бронцетти и Итало Риги, сообщает в среду Trend.

«Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сан-Марино.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Сан-Марино – постоянного благополучия и процветания», - говорится в письме.

