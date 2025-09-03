Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 3 сентября 2025 05:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева смотрят парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне (ФОТО/ВИДЕО)

Эмин Алиев
ПЕКИН/Trend/- В эти минуты в столице Китая Пекине проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Первая леди Пэн Лиюань встретили Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву.

Новость обновляется

