Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева смотрят парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне (ФОТО/ВИДЕО)

ПЕКИН/Trend/- В эти минуты в столице Китая Пекине проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Первая леди Пэн Лиюань встретили Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву.

