Иран сократил импорт золота

БАКУ /Trend/ - Общий объем импорта золота в Иран за четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) сократился на 27,3% в стоимостном выражении и на 45,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).

Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель министра экономики и финансов Ирана и глава Таможенного управления Форуд Аскари, передает Trend.

Аскари отметил, что за отчетный период Иран импортировал 12 тонн золота на сумму 1,07 млрд долларов США.

По его словам, за аналогичный период предыдущего финансового года в страну было импортировано 22 тонны золота на сумму около 1,47 млрд долларов США.

Отметим, что, по данным Таможенного управления Ирана, импорт продукции в Иран за четыре месяца составил 17,6 млрд долларов США общим весом 12,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт сократился на 14,2% по стоимости и на 3,23% по весу.

