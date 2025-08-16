Ненефтяной экспорт Ирана в Туркменистан увеличился

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной экспорт Ирана в Туркменистан за четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) вырос на 29,4% в стоимостном выражении и на 17,1% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).

Данные, полученные Trend в Таможенном управлении Ирана, показывают, что за отчетный период Иран экспортировал в Туркменистан ненефтяную продукцию объемом около 519 000 тонн на сумму около 194 миллионов долларов США, в то время как за четыре месяца прошлого года было экспортировано около 443 000 тонн на сумму почти 150 миллионов долларов США.

Экспортный портфель включал в себя широкий спектр сельскохозяйственных и продовольственных товаров, промышленных изделий, электрических трансформаторов, систем очистки воды и нефтехимической продукции, и различные другие категории.

Ненефтяной товарооборот между Ираном и Туркменистаном за четыре месяца достиг 196 миллионов долларов США и 521 000 тонн, увеличившись на 26% в стоимостном выражении и на 16,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, по данным Таможенного управления Ирана, экспорт ненефтяных товаров из Ирана за четыре месяца составил 16,5 млрд долларов США общим весом 48,8 млн тонн. Ненефтяной экспорт снизился на 5,51% в стоимостном выражении и на 1,46% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!