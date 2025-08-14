Kapital Bank удостоен наград «Stevie Awards» в пяти номинациях

Первый банк страны – Kapital Bank, получил награды в пяти категориях в рамках международной программы «Stevie Awards», одной из самых престижных бизнес-премий, которую часто называют «Оскаром делового мира».

Премия «Stevie Awards», проводимая с 2002 года, является одной из крупнейших международных бизнес-программ с наибольшим количеством участников. В 2025 году в рамках «International Business Awards» поступило более 3 800 заявок из 78 стран, а сотни международных проектов соревновались в 22 основных и 661 подкатегории.

Kapital Bank, участвующий в программе с проектами по внедрению инновационных технологий и ориентированных на клиента процессов, был удостоен золотой награды «Gold Stevie Winner» в номинации «Потребительские услуги». Кроме того, банк получил серебряные награды «Silver Stevie Winner» в номинациях «Лидирующая кампания года в сфере потребительских услуг», «Департамент клиентского сервиса года», «Решения в области клиентского обслуживания» и «Достижения в удовлетворенности клиентов».

Руководитель Операционного офиса Kapital Bank Махаммад Ибрагимов поделился своим мнением: «Для нас в Kapital Bank приоритетом является завоевание доверия клиентов и предоставление им услуг высочайшего качества. Престижная награда, такая как «Stevie Awards», является подтверждением профессионализма нашей команды, её преданности делу и ориентации на удовлетворенность клиентов. Мы всегда стремимся отвечать на потребности наших клиентов с помощью инновационных подходов. Подобные международные успехи подтверждают, что наши усилия направлены в правильное русло. Уверен, что эти награды укрепят наше лидерство в сфере клиентского сервиса и вдохновят команду на ещё большие достижения».

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.