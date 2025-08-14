SOCAR Türkiye и Turkish Airlines развивают сотрудничество в области устойчивого авиационного топлива

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов и генеральный директор Turkish Airlines Билал Экши подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области устойчивого авиационного топлива (SAF).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR Türkiye, соглашение позволит расширить существующее сотрудничество с Turkish Airlines в сфере авиатоплива, включая SAF, а также создаст основу для реализации более масштабных проектов, направленных на достижение целей устойчивого развития в регионе.

"Мы гордимся тем, что воплощаем наше видение устойчивого развития, представленное на конференции COP29 в Азербайджане в прошлом году, через конкретные проекты в Турции.

Благодаря высокой производственной мощности нашей группы компаний STAR Refinery, передовым технологиям переработки, современным цифровизированным производственным процессам и активной работе в сфере НИОКР, мы располагаем мощной и конкурентоспособной инфраструктурой для производства SAF", - говорится в заявлении компании.