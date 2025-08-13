Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на $0,41, или 0,60%, до $67,45 за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Так, в турецком порту Джейхан цена нефти Azeri Light на условиях FOB опустилась на $0,43, или 0,65%, до $65,89 за баррель.
Стоимость нефти марки Urals уменьшилась на $0,22, или 0,39%, до $55,59 за баррель, а нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, — на $0,28, или 0,41%, до $67,58 за баррель.
Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $70.