Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 августа.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9864 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0417 маната, 100 российских рублей - 2.1384 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9864
|AUD
|1,1104
|BYN
|0,5774
|BGN
|1,0152
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1229
|CZK
|0,0812
|CNY
|0,2368
|DKK
|0,2662
|GEL
|0,6309
|HKD
|0,2166
|INR
|0,0194
|GBP
|2,2959
|IRR
|0,0294
|SEK
|0,1781
|CHF
|2,108
|ILS
|0,4985
|CAD
|1,234
|KWD
|5,5649
|KZT
|0,3142
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5022
|MDL
|0,1014
|NOK
|0,1666
|UZS
|0,0136
|PKR
|0,5993
|PLN
|0,4668
|RON
|0,3925
|RUB
|2,1384
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3254
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3194
|TRY
|0,0417
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,041
|JPY
|1,1492
|NZD
|1,0129