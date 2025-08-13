Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 августа

13 августа 2025
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 августа

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 13 августа.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9864 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0417 маната, 100 российских рублей - 2.1384 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9864
AUD 1,1104
BYN 0,5774
BGN 1,0152
AED 0,4628
KRW 0,1229
CZK 0,0812
CNY 0,2368
DKK 0,2662
GEL 0,6309
HKD 0,2166
INR 0,0194
GBP 2,2959
IRR 0,0294
SEK 0,1781
CHF 2,108
ILS 0,4985
CAD 1,234
KWD 5,5649
KZT 0,3142
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5022
MDL 0,1014
NOK 0,1666
UZS 0,0136
PKR 0,5993
PLN 0,4668
RON 0,3925
RUB 2,1384
RSD 0,017
SGD 1,3254
SAR 0,453
xdr 2,3194
TRY 0,0417
TMT 0,4857
UAH 0,041
JPY 1,1492
NZD 1,0129
