Азербайджан увеличил инвестиции в экономику Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года объем прямых инвестиций из Азербайджана в Узбекистан составил 16,683 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, инвестиции в указанную страну выросли на 1,326 миллиона долларов США или на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, в январе-марте 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Узбекистан составил 15,357 миллиона долларов США.

За указанный период инвестиции в эту страну составили 5,3% от общего объема инвестиций за рубежом.

Отметим, что в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 1,518 миллиарда долларов США, что на 10,456 млн долларов США или на 0,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный год, составил 315,116 млн долларов США, что на 15,335 млн долларов США или на 4,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.