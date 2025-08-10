Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло

БАКУ /Trend/ - На 1 августа текущего года из 1 637 784 налогоплательщиков, состоящих на учете по Азербайджане, 86,9 процента составляли физические лица, 13,1 процента - юридические лица и другие организации.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года общее количество налогоплательщиков увеличилось на 4,8 процента, в том числе количество физических лиц - на 4,4 процента, а количество юридических лиц - на 7,4 процента.

По состоянию на 1 августа количество зарегистрированных коммерческих организаций увеличилось на 8,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 198 371 единицу. В январе-июле 2025 года государственную регистрацию прошли 8 196 коммерческих организаций, из которых 88,5 процента – с местными инвестициями и 11,5 процента - с иностранными.

Из коммерческих юридических лиц, находящихся на государственной регистрации, 91,8 процента составляют общества с ограниченной ответственностью, 1,1 процента - акционерные общества, 1,1 процента - кооперативы и др.

84,6 процента коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде. Удельный вес электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составил 96,1 процента.

