Назван прогресс по строительству аэропорта в Свободной экономической зоне Алят

БАКУ /Trend/ - Строительство взлетно-посадочной полосы и связанной с ней инфраструктуры, монтаж систем и сооружений аэропорта Алят, считающиеся наиболее технологически важными и сложными, выполнены почти на 50%.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Свободной экономической зоне Алят.

Было отмечено, что работы по проектированию других инфраструктурных объектов, относящихся к аэропорту, подготовке соответствующего мастер-плана в окончательной версии были успешно завершены, и уже начато строительство нескольких соответствующих инфраструктурных объектов.

Таким образом, строительство пожарно-спасательной станции, имеющей особое значение, выполнено на 45% и продолжается. Прогресс по работам по строительству ряда соответствующих объектов и установке необходимых систем и оборудования оценивается в 10–30%.

Было отмечено, что строительно-монтажные работы, заказ, изготовление и установка необходимого оборудования осуществляются поэтапно в соответствии с графиками.

Учитывая сложность проекта, с применением передовых технологий, полный ввод в эксплуатацию аэропорта Алят намечен на начало 2027 года.

Было подчеркнуто, что новый аэропорт, развиваемый группой компаний Silk Way в Свободной экономической зоне Алят, и международный бизнес-логистический центр Грузовой городок составляют основной компонент мультимодального центра, предлагающего передовые решения для перевозки и хранения.

"Логистический центр Алят (ALM) будет укреплять цепочку поставок, объединяя воздушный, железнодорожный и наземный транспорт, чтобы обеспечить более быстрые и эффективные грузовые перевозки. Внедряя более доступные транспортно-логистические услуги для инвесторов, Свободная экономическая зона Алят укрепляет среду, необходимую для эффективной глобальной торговли. В то же время ввод в эксплуатацию вышеупомянутого аэропорта и соответствующей логистической инфраструктуры, несомненно, придаст импульс более широкому участию нашей страны, ее транспортного сектора в проекте Средний коридор, являющемся продолжением Транскаспийского международного транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу, и повышению его роли, стратегической значимости", - говорится в сообщении.

Отметим, что годовую грузоподъемность аэропорта планируется увеличить на начальном этапе до 500 000 тонн, а затем до 1,5 миллиона тонн. Сначала его деятельность предусматривалась для грузовых перевозок, но позже было решено, что это будет международный аэропорт. Он займет территорию в 750 гектаров.