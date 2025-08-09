Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
На Южном Кавказе начнется новая эпоха мира и сотрудничества - посол Казахстана

Экономика Материалы 9 августа 2025 15:26 (UTC +04:00)
Мадина Усманова
БАКУ /Trend/ - Поздравляю с достигнутыми Азербайджаном и Арменией историческими договорённостями. Уверен, что на Южном Кавказе начнется новая эпоха мира и сотрудничества.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля.

По словам посла, открытие дорог, развитие партнёрства в сферах транспорта, логистики, коммуникаций, торговли и энергетики внесёт большой вклад в стабильность и процветание не только Южного Кавказа, но и Центральной Азии.

“Мы рады, что по инициативе Президента Токаева Казахстан тоже принял участие в мирном процессе. Всегда поддерживаем историческую справедливость и взаимное уважение”, - отметил Байель.

