Обсуждено расширение торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном

БАКУ /Trend/ - 8 августа заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов встретился с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эдилем Байсаловым.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджанской Республики.

На встрече было подчеркнуто, что основанные на взаимном доверии отношения и тесные контакты президентов Азербайджана и Кыргызстана являются важнейшим фактором в деле доведения межгосударственных отношений до уровня стратегического партнерства и их последовательного развития.

Обсуждались перспективы расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и гуманитарной сферах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с проведением в конце текущего года в Баку очередного заседания азербайджано-кыргызской совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах, сопредседателем которой является заместитель премьер-министра С.Шарифов.

